Cruces licita la compra de maquinaria para residuos y obras por 428.000 euros
REDACCIÓN
El Concello de Vila de Cruces abre el proceso de adquisición de diversa maquinaria por un importe global de 428.114 euros. El municipio precisa una cabeza tractora para el camión de bacheo, un camión para la recogida de residuos sólidos urbanos y un tractor para el departamento de Vías e Obras. En los tres casos, las empresas interesadas pueden remitir sus ofertas hasta el 26 de este mes y el plazo de ejecución será de cuatro meses, a contar desde la firma del contrato.
A la compra de la cabeza tractora el gobierno de Xuntos polo Noso Concello destina 94.985 euros, con IVA incluido. A la dotación de un camión de recogida de la basura se destina una partida de 156.225 euros. Cabe recordar que la última renovación del camión de basura en Vila de Cruces tuvo lugar hace nueve años, en 2016. Por entonces, el vehículo fue financiado a medias por las arcas municipales y por la Diputación. Por último, el valor del tractor para Vías e Obras está cifrado en 176.369 euros.
