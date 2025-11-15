El cerdo celta de Camanzo cruza el charco
Fernando Calviño abre junto a Nando López Orixes Galegas, una carnicería que desde Boqueixón con pedidos de México y China
Embutidos de carne de cerdo celta (incluso sin gluten), chuletón de vaca madurada y, sobre todo, una política de producto de kilómetro cero son las bazas de Orixes Galegas, la carnicería con obrador propio que funciona desde este viernes en Camporrapado, en Boqueixón. Sus mentores son Fernando Calviño, de CMF Celtaporc, y Nando López, de Celtagal. Para Calviño, con una explotación en Camanzo en la que además cría bueyes, es un salto más en una empresa con presencia consolidada en varios certámenes. De la mano de otro emprendedor en Camanzo, Ramón Blanco, de Adegas Castrobrey, Orixes Galegas ya tiene pedidos de México y China. Ayer, acudieron a la inauguración los alcaldes de Cruces, Luis Taboada, y Boqueixón, Ovidio Rodeiro, el director xeral de Gandería, José Balseiros, y el director de Agacal, Martín Alemparte.
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Caballero desvela su plan contra la lluvia para el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Las necesidades educativas de los hijos vetan la custodia compartida