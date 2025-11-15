Cerdedo pone en marcha su curso de primeros auxilios a vecinos

La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública dio a conocer la propuesta de la enfermera y profesora estradense Loyola Silva de organizar unas jornadas de formación gratuita sobre primeros auxilios, impartidas por sus alumnos de Emerxencias Sanitarias del CIFP Ánxel Casal de A Coruña. Esto surge para paliar las carencias sanitarias de la comarca, en concreto, la falta de ambulancia en el PAC de Cerdedo, una idea que los vecinos ven con buenos ojos. Las jornadas consistirán en RCP ante una situación de parada cardíaca y otro tipo de protocolos. Por otra lado, Jorge Cubela se entrevistó con el Conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez, para solicitar que se dote al PAC de Cerdedo de una ambulancia.