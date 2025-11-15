Cerdedo licita la redacción del proyecto de su gran Zona Verde

El Concello de Cerdedo-Cotobade da un paso firme hacia la construcción de su gran «Zona Verde» al publicar las bases que rige el proceso de contratación, que comenzaron ayer. Las empresas interesadas tienen un plazo de 30 días para presentar sus ofertas, donde el objetivo del contrato, con un presupuesto de más de 60.000 euros, es la prestación de servicios para crear el complejo de ocio, que se levantará sobre casi 70.000 metros cuadrados de superficie.