Agadea acerca el alzhéimer al colegio Villar Paramá a través de un cuento
REDACCIÓN
A Estrada
Agadea visitó esta semana el centro educativo Villar Paramá de Souto de Vea para compartir con el alumnado una jornada de sensibilización en torno al alzhéimer. El eje de la actividad fue O nobelo de Nenuca, de Irene Alonso Gasalla y Ángela Curro, publicado por Cuarto de Invierno. El libro presenta la relación entre una abuela, Nenuca, y su nieta, que comienza a olvidar nombres, tareas y momentos importantes. La intervención generó una reflexión sobre lo que supone convivir con una enfermedad neurodegenerativa y sobre el papel que los niños pueden tener en el apoyo a las personas mayores.
- Detenido un vecino de Vigo que estaba lanzando botellas de cristal desde una planta de Vialia hacia la plaza de los cines
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Caballero responde a Augas tras la fuga en Eiras: «Quisieron que Vigo se quedara sin agua, es una negligencia»
- Saca fotos «furtivas» para denunciar la casa de sus vecinos en Nigrán y acaba condenado por violar su intimidad
- Caballero desvela su plan contra la lluvia para el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo
- El encendido de las luces de Navidad de Vigo en primera línea: aforo limitado y solo cuatro accesos a Porta do Sol
- Las necesidades educativas de los hijos vetan la custodia compartida