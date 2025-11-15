Agadea acerca el alzhéimer al colegio Villar Paramá a través de un cuento

Agadea visitó esta semana el centro educativo Villar Paramá de Souto de Vea para compartir con el alumnado una jornada de sensibilización en torno al alzhéimer. El eje de la actividad fue O nobelo de Nenuca, de Irene Alonso Gasalla y Ángela Curro, publicado por Cuarto de Invierno. El libro presenta la relación entre una abuela, Nenuca, y su nieta, que comienza a olvidar nombres, tareas y momentos importantes. La intervención generó una reflexión sobre lo que supone convivir con una enfermedad neurodegenerativa y sobre el papel que los niños pueden tener en el apoyo a las personas mayores.