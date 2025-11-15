Los 300 ángeles de A Estrada

A Estrada fue el tercer concello de Galicia en sumarse al programa Cardioangel. Se trata de una idea sencilla. Todo pasa por conectar con un solo click a las personas que puedan estar sufriendo un ataque al corazón, con la persona más cercana a su posición que sepa realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP). De esta forma se podría mantener con vida mientras llegan los servicios de emergencias. Esta conexión entre ambas partes se realiza mediante una aplicación gratuita que se puede instalar en el móvil.

Esta iniciativa fue presentada oficialmente el pasado mes de mayo y su acogida no pudo ser mejor. Según explicó ayer Jesús Velasco, uno de los responsables de Cardioangel. En esa presentación se apuntó a la necesidad de reunir a 250 «ángeles», una cantidad que podría servir para cubrir todo el municipio. Para ello, deberían repartirse, aproximadamente, entre 143 en el ámbito urbano y 107 en el ámbito rural.

La buena noticia en este sentido es que la convocatoria realizada ha permitido reunir a 300 ángeles, es decir, personas que se han registrado en la aplicación para ser activados en caso de que una persona cercana sufra un ataque al corazón. La mala noticia es que estos voluntarios con conocimientos a la hora de realizar una RCP no se han repartido como se aguardaba. A la hora de la verdad, la mayor parte de estos ángeles se encuentran en el casco urbano y en sus alrededores. Esto quiere decir que el casco urbano estradense está muy bien cubierto a la hora de atender alertas. En cambio, en el rural, la mayor parte del territorio estradense está desprotegido, es decir, no habría un voluntario a la distancia aconsejada en caso de que se active una alerta mediante la aplicación.

Velasco apunta en este sentido que solamente la zona de Guimarei cuenta con voluntarios suficientes. Desde la aplicación recordaron que esto puede deberse a que esta parroquia fue uno de los lugares elegidos para realizar una actividad de formación. El curso realizado allí sirvió para que varios vecinos pudiesen aprender a realizar una reanimación y se apuntasen a la aplicación como voluntarios.

Por este motivo, Cardioangel y el Concello de A Estrada ya están analizando la posibilidad de realizar nuevas formaciones en otras parroquias estradenses. Para ello cuentan con el respaldo del servicio de Emerxencias de A Estrada, cuyo el integrante, Manuel Martínez, ya fue el encargado de dirigir los dos cursos celebrados, uno en el MOME de A Estrada y otro en Guimarei.

Los ataques al corazón son la principal causa de muerte en Galicia, con datos que extrapolados al Concello de A Estrada muestran una media de cuatro personas que sufren un ataque al corazón en el municio cada mes. «Si con esta iniciativa logramos salvar la vida a uno de esos cuatro, sería todo un éxito», apuntaron desde Cardioangel.