La violencia de género, también bajo las bombas

«A guerra arrinca vidas e destrúe comunidades, pero tamén revela a valentía e a dignidade de tantas mulleres que resisten». Así comenzó ayer su intervención la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, en la conferencia de la concejala de Ramala (Palestina) Hanan Kaoud, especialista además en políticas de igualdad y defensora de los derechos humanos. La visita de Hanan Kaoud a Galicia está promovida desde el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Fernández Pena se dirigió a esta activista como «esa outra cara da guerra, a das mulleres que traballan pola paz e a xustiza desde as institucións locais».

La conferencia de la edil palestina estaba abierta a toda la población, y contó con la asistencia del alumnado de primero de Bachillerato del IES Pintor Colmeiro. A todos los presentes les explicó que el genocidio del pueblo palestino no comenzó hace un par de años, con los ataques sorpresa desde la franja de Gaza por parte de la organización paramilitar Hamás, que desencadenaron una campaña de bombardeo por parte de Israel. No, ese conflicto «se remonta a la ocupación de los territorios palestinos y al proceso de colonización iniciado hace décadas. El genocidio no comenzó en 2023, sino en 1947». Ese año, en un contexto de creciente violencia entre judíos y árabes, la ONU decidió dividir Palestina en dos estados separados, uno para cada pueblo. Ningún país árabe apoyó esta propuesta.

Miedo a agresiones sexuales

Hanan Kaoud incidió en la situación que se vive a día de hoy en Gaza pero también en Cisjordania, donde en las últimas jornadas aumentaron los ataques por parte de colonos israelíes. «Sobrevivimos gracias al apoyo y a la solidaridad de la gente, de pueblos como el vuestro y de muchos países que nos apoyan», remarcó la política palestina. Quiso referirse, también, a la situación de sus compatriotas mujeres, que sufren las consecuencias de la guerra y de la ocupación con mayor dureza, «afrontando riesgos, incluso cuando se desplazan entre territorios controlados, con miedo a posibles agresiones sexuales».

Durante el acto intervino también la edil de Igualdade de Silleda, Ángela Troitiño, que destacó la relevancia de encuentros como el de ayer «para sensibilizar e promover valores de igualdade e solidariedade entre a xente nova». Hanan Kaoud recibió de Silleda un pequeño recuerdo simbólico en nombre del municipio, y firmó en el Libro de Honra, mostrando su agradecimiento por el apoyo.