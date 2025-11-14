Socade podrá celebrar el San Martiño pese a la dermatosis
REDACCIÓN
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha informado de que se amplía hasta el 30 de noviembre la suspensión de todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia para proteger a los animales frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), después de los focos detectados en Cataluña. Esta ampliación no influirá sin embargo a la celebración de la Feira de San Martiño de A Estrada.
Desde Socade confirmaron con las autoridades pertinentes que esta cuarentena no afectará a los equinos, por lo que el evento podrá celebrarse con normalidad el día 30, fecha a la que fue aplazada inicialmente por la dermatosis nodular. De esta manera se mantiene inalterable su cartel, en el que hay diferentes concursos y actividades durante toda la jornada.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera