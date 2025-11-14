Socade podrá celebrar el San Martiño pese a la dermatosis

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha informado de que se amplía hasta el 30 de noviembre la suspensión de todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia para proteger a los animales frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), después de los focos detectados en Cataluña. Esta ampliación no influirá sin embargo a la celebración de la Feira de San Martiño de A Estrada.

Desde Socade confirmaron con las autoridades pertinentes que esta cuarentena no afectará a los equinos, por lo que el evento podrá celebrarse con normalidad el día 30, fecha a la que fue aplazada inicialmente por la dermatosis nodular. De esta manera se mantiene inalterable su cartel, en el que hay diferentes concursos y actividades durante toda la jornada.