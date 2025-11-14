Silleda se suma a la campaña contra el consumo de alcohol entre los menores

Este sábado, día 15, se conmemora el Día Mundial sen Alcohol. Por ello, el Concello de Silleda se suma a la iniciativa de prevención del consumo de alcohol en menores de edad. La campaña está promovida por el Grupo de Trabajo para la Prevención del Consumo de Alcohol, en el que participan todas las comunidades y ciudades autónomas y que está coordinado por el Ministerio de Sanidad.

Silleda va a colocar carteles oficiales de esta campaña en puntos visibles de los locales, para reforzar el mensaje de prevención y responsabilidad. Además, en los establecimientos tiene que figurar el recordatorio de la obligación legal de no vender ni dispensar alcohol a personas que tengan menos de 18 años de edad, así como la recomendación de exigir identificación si existen dudas sobre la edad de la persona compradora.