Silleda informa del programa «Xuntos polo Nadal»
REDACCIÓN
Silleda
El Concello de Silleda informa del programa «Xuntos polo Nadal», que convoca un año más la Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, de la Consellería de Política Social e Igualdade. En esta edición ofrece 270 plazas gratis, repartidas entre las residencias de Tempo Libre de O Carballiño y Panxón. Las personas que participen podrán pasar las Navidades acompañadas, con alojamiento, manutención en pensión completa y un paquete de actividades de animación sociocultural, del 23 de diciembre al 7 de enero. Habrá tres turnos. La estancia será en habitaciones compartidas.
Las personas beneficiarias han de tener 60 años o más, ser autónomas y no padecer enfermedades transmisibles ni trastornos de conducta.
