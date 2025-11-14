Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silleda informa del programa «Xuntos polo Nadal»

REDACCIÓN

Silleda

El Concello de Silleda informa del programa «Xuntos polo Nadal», que convoca un año más la Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, de la Consellería de Política Social e Igualdade. En esta edición ofrece 270 plazas gratis, repartidas entre las residencias de Tempo Libre de O Carballiño y Panxón. Las personas que participen podrán pasar las Navidades acompañadas, con alojamiento, manutención en pensión completa y un paquete de actividades de animación sociocultural, del 23 de diciembre al 7 de enero. Habrá tres turnos. La estancia será en habitaciones compartidas.

Las personas beneficiarias han de tener 60 años o más, ser autónomas y no padecer enfermedades transmisibles ni trastornos de conducta.

