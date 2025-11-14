Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salida de vía sin heridos en Álceme

Retirada del vehículo siniestrado en Álceme, a la entrada de Rodeiro.

Retirada del vehículo siniestrado en Álceme, a la entrada de Rodeiro. / Bernabé

R. L.

Rodeiro

El conductor y único acompañante de un turismo resultó ileso esta mañana después de salirse de la vía en la parroquia rodeirense de Álceme. El coche quedó varado poco antes de las 13.30 horas en la cuneta, por lo que fue necesario su retirada mediante un cabrestante de la empresa Grúas Lalín-Deza.

