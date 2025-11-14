Reparan el cierre de la Fundación tras ser derribado por un tráiler

Las instalaciones de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada volverán a contar en breve con un nuevo cierre después de que el anterior fuese derribado por un tráiler. En los últimos días, varios operarios enviados por la compañía aseguradora trabajan en la zona deshaciendo la parte dañada del muro y levantando otro nuevo.

Además, tuvieron que realizar trabajos en un lateral de la entrada de la Fundación, donde el camión también causó daños. Cuando finalicen su parte, está previsto que acuda al lugar un herrero, que será el encargado de retirar todo el cierre de hierro dañado para colocar uno nuevo. Además, tendrá que reparar una parte de la verja automática de entrada.

Cabe recordar que los daños en esta instalación municipal ubicada en la zona deportiva y educacional de Figueiroa se registraron después de la pasada edición de la Feira do Moble de Galicia, en el mes de septiembre. El tráiler en cuestión entró en el recinto para facilitar la recogida del material de uno de los expositores pero en sus maniobras terminó golpeando y derribando el cierre.