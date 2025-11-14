El PSOE reclama varias marquesinas para cuidar el servicio de transporte

El PSOE de A Estrada reclama la instalación de varias marquesinas en diversos puntos del casco urbano, como son las calles Fernando Conde y Avenida de Pontevedra, en la zona del Concello y otra en los institutos, para que el servicio de transporte de viajeros se preste en condiciones de normalidad.

La concejala socialista Amalia Lago recordó que el Grupo Municipal Socialista viene reclamando desde hace tiempo la instalación de diversas marquesinas tanto en las parroquias como en la villa. Alguna de esas peticiones fueron atendidas, «aínda que moi tarde», como es el caso de la marquesina instalada en el lugar de Vilar, en la parroquia de Ribela. Sin embargo, otras peticiones «avanzan moi lentamente ou non avanzan nada», como es el caso de la zona de los institutos o de la Avenida de Pontevedra.

Lago recordó que «xa solicitamos a marquesina na zona dos institutos para o inicio do curso pasado, e vamos chegar a este decembro sen ela». Considera que el gobierno local «no es serio» y demuestra que «para fotos y fiestas tienen tiempo, pero para gestionar las cuestiones más básicas parece que no lo hay».

Reprochó al actual gobierno el hecho de que «centenares de nenos e nenas teñan que esperar o transporte escolar á chuvia» y que «a comunidade educativa teña que pelexar o indecible por unha actuación tan básica e tan barata coma esta».

Además, Lago considera que el Concello debería buscar un refuerzo en las líneas de transporte público, especialmente en la vigilancia del cumplimiento de horarios en la línea que une A Estrada con Santiago de Compostela, de la que se reciben multitud de quejas de los usuarios de forma continuada. La socialista también pide que se busquen refuerzos para la comunicación mediante transporte público con Lalín y Silleda, con los que solamente existen una y dos conexiones respectivamente, y con horarios «imposibles» para que sean una alternativa seria de transporte entre los concellos.