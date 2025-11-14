Protesta en Rodeiro por la escasez de carteros

El cruce entre la avenida Gumersindo Areán y la carretera de Lalín a Monforte, en Rodeiro, acoge el 18 de este mes, a las 17.30 horas, una concentración de los trabajadores de Correos de Rodeiro y la Unidade de Reparto de Lalín para demandar más personal. Las parroquias de Portela, Vilela, San Salvador, O Couto, Guillar, San Cristobo, Santa Mariña o Negrelos carecen de cartero propio, por lo que este servicio tiene que ser cubierto por otros compañeros. El alcalde, José Luis Camiñas, acudirá a la concentración. Por otra parte, la CIG celebró ayer una concentración en Pontevedra para protestar por la falta de personal y las cargas abusivas de trabajo en la provincia, a la que acudieron carteros de Lalín.