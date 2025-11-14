Protesta en Rodeiro por la escasez de carteros
El cruce entre la avenida Gumersindo Areán y la carretera de Lalín a Monforte, en Rodeiro, acoge el 18 de este mes, a las 17.30 horas, una concentración de los trabajadores de Correos de Rodeiro y la Unidade de Reparto de Lalín para demandar más personal. Las parroquias de Portela, Vilela, San Salvador, O Couto, Guillar, San Cristobo, Santa Mariña o Negrelos carecen de cartero propio, por lo que este servicio tiene que ser cubierto por otros compañeros. El alcalde, José Luis Camiñas, acudirá a la concentración. Por otra parte, la CIG celebró ayer una concentración en Pontevedra para protestar por la falta de personal y las cargas abusivas de trabajo en la provincia, a la que acudieron carteros de Lalín.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera