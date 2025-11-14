Lalín licita la colaboración de empresas en las Aldeas de Nadal

La plataforma de contratación del Estado publicó este jueves las bases para concertar convenios de colaboración empresarial en el parque temático Aldeas de Nadal, en Lalín. El plazo de presentación de las ofertas de las empresas que deseen colaborar será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el perfil de contratación de la web municipal.

Lalín establece un único criterio de selección de colaboradores, que será la mejor subvención ofertada. Así, las ayudas mínimas serán de 500 euros en la Aldea Gastro (que no tiene límite de colaboradores); de 1.500 en el Tren Turístico; de 2.000 tanto en la Aldea da Música como en la do Apalpador y das Estrelas; de 3.000 en la Aldea dos Trasnos y en la Aldea dos Reis Magos , por último, de 5.000 euros en la Aldea de Papa Noel, la más cara por estar en el lugar más céntrico de la villa, la Praza da Igrexa.

También está abierto el plazo de presentación de ofertas para la creación de la nueva Aldea de Papa Noel y Árbore de Nadal, que cuenta con un presupuesto de 20.100 y 25.354 euros, respectivamente. El «gran árbol visitable» dentro de esa nueva aldea es, sin duda, una de las novedades de la edición de este año. Las Aldeas de Nadal de Lalín han colocado a la villa dezana entre las localidades de referencia durante las celebraciones navideñas, por su originalidad.