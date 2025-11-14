Lalín gestiona terrenos para construir un helipuerto junto al centro de salud

El alcalde de Lalín, José Crespo, pretende construir un helipuerto junto al Centro Integral de Saúde (CIS), por lo que ha encargado al concejal de Urbanismo que inicie los trámites para conseguir «máis terreo pola parte de abaixo». En cuanto el Concello disponga de los terrenos, bien de mutuo acuerdo con sus propietarios, bien mediante expropiación, los cederá al Sergas para que construya «un heliporto de última xeración». Afirma que la base existente en la estación de autobuses «está moi mal situada e non cumpre a regulamentación que hai agora».

El regidor se ha reunido con el gerente del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Ángel Facio, para «ultimar detalles» de funcionamiento del CIS, como la dotación de un coordinador. «Van vir visitalo conmigo», declaraba ayer en una radio local. Podrán comprobar la problemática que hay con el aparcamiento delante del edificio, en la zona reservada para los sanitarios. «Non é un terreo municipal», por lo que los cuerpos municipales no pueden actuar allí. «Ímolo cambiar», mediante mediante «un convenio ou un concerto» con el Sergas, de tal manera que si alguien aparca mal la Policía Local pueda multar, «que ahora no puede, porque ese terreno es de la consellería».

En su comparecencia radiofónica, Crespo aprovechó para cargar contra el BNG por sus críticas al modelo de ciudad. «Quedou demostrado que o seu modelo é de chapa e pintura, poñer asfalto e beirarrúas e para de contar. Pero as tripas, que non se ven e non locen, é o máis importante», expón, en alusión a los servicios de aguas (traída, pluviales y fecales) y otras canalizaciones subterráneas. Propone una comparación entre las calles Areal, reformada por su gobierno, y Vidal Abascal, bajo la concejalía dirigida por el Bloque, «que pronto terremos que rompela para cambiarlle a traída».

El alcalde defiende la Agenda Urbana, aprobada por dos tercios de la corporación –PSOE y BNG votaron en contra–, que incluye «un plan completamente definido para a améndoa central», en torno a la Gran Praza y con calles de plataforma única. Anuncia que habrá reformas en Rosalía de Castro o Molinera, para eliminar los bordillos que sobresalen y dotarlas de plataforma única con cemento lavado, como Monte Faro. También anunció que el plan de tráfico está casi acabado y que «verá a luz en breve».

Clave para la organización del tráfico es el Parking Europa, actualmente en obras para la dotación de un acceso directo a la planta intermedia desde la calle Z. Esa altura quedará íntegramente para los abonados: «para eles vai ser moito máis cómodo e, sobre todo, van ter certa independencia». Cabrían todos los abonados y aún quedaría espacio para «quince ou vinte máis». Eso sí, «cando se encha, non vai haber máis sitio para abonados», advierte. Las plantas inferior y superior quedarán para uso rotatorio, sin plazas reservadas,para facilitar el estacionamiento a la gente que venga a comprar o trabajar a Lalín.

Premio para Ángeles Vázquez en el magosto

José Crespo anunció un premio para la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en el magosto que el PP celebrará el domingo en el Lalín Arena. «Colaborou connosco en moitísimas cousas», y cita el quinto contenedor, el cámping Huttopia en Prado o los informes de la ampliación del polígono. Será una de las homenajeadas en un magosto que prevé reunir a un millar de personas y para el que aún quedan entradas a 20 euros.