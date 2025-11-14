Una foto de premio en el CEIP de O Foxo
La octava edición del Certame Imaxes do Patrimonio entrega hoy sus premios y entre ellos estará el alumno del CEIP de O Foxo Xabier Taberna Calvo, quien se llevará un accesit dentro de la categoría de ESO con su foto «Vai de boda». Se trata de una imagen tomada el día 30 de junio de 1967, cuando Olimpio y Lola se casaron en la parroquia de Arcos de Furcos, en Cuntis.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera