Una foto de premio en el CEIP de O Foxo

La octava edición del Certame Imaxes do Patrimonio entrega hoy sus premios y entre ellos estará el alumno del CEIP de O Foxo Xabier Taberna Calvo, quien se llevará un accesit dentro de la categoría de ESO con su foto «Vai de boda». Se trata de una imagen tomada el día 30 de junio de 1967, cuando Olimpio y Lola se casaron en la parroquia de Arcos de Furcos, en Cuntis.