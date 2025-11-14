Forno atribuye la llegada del quinto contenedor a un plan del Gobierno de Pedro Sánchez

El PSOE de Lalín celebra la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos domésticos a través del contenedor marrón. Su secretaria general, Alba Forno, recuerda que es posible gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que «o PP intentou boicotear en Bruxelas» y que transfirió a Galicia 64 millones de euros.

La ayuda que la Xunta le dio a Lalín «provén deste programa, dunha decisión política do Goberno de España». «Nin a conselleira, Ángeles Vázquez, nin ningún membro do goberno local mencionaron esta realidade na súa presentación, dentro da estratexia deliberada do PP para ocultar a orixe dos fondos do Plan de Recuperación», critica. Forno explica esta «táctica habitual» del Partido Popular: «Cando os fondos europeos os xestiona a Xunta logo de ser transferidos polo Goberno, presúmenos como propios, pero cando os xestiona directamente o Estado, pásanos a chamar fondos europeos en xenérico, coma se caeran do ceo». Considera que la ciudadanía «tiene derecho a saber de donde procede cada euro».

Con todo, desde el PSOE celebran el avance, aunque «chegue un ano tarde». Acusan al alcalde, José Crespo, de frenar el compostaje en Lalín cuando estaba en la oposición, por ejemplo, al bloquear, junto al edil no adscrito, un crédito para unirse a un programa de la Diputación.