A Estrada volverá a despedir el año con los tenis puestos

A Estrada volverá a despedir el año haciendo deporte. Esa será de nuevo la propuesta planteada por el departamento de Deportes, que organizará una edición más de sus ya tradicionales y también multitudinarias San Silvestre y San Silveira. En el caso de la ruta en bici, organizada junto a la Peña Bikestrada, alcanza la quinta edición, mientras que la carrera de una milla por las calles del casco urbano, junto al Club Atletismo A Estrada, vivirá su edición número quince. El año pasado ambos eventos reunieron a más de 800 valientes, una cifra de record.

Desde el departamento de Deportes confirmaron que en este último caso no será necesario modificar el trazado habital por el centro de la villa a pesar de las obras que se están llevando a cabo en la zona de la Farola. Los trabajos de peatonalización de esta zona y del tramo inicial de la calle Calvo Sotelo no comenzarán hasta después de las fiestas de Navidad.

Ambas carreras se disputarán el día 31 de diciembre. Por la mañana será el turno del BTT, con la San Silveira. Al igual que en la edición del año pasado realizarán una subida por el Monte Cabalar. La hora de quedada es a las 9.00 horas en la plaza del Concello, estando prevista la salida para media hora después. El recorrido tiene una distancia de veinte kilómetros, con un desnivel positivo de 370.

Llegada a meta de Papá Noel en la edición del año pasado. / BERNABE

Por la tarde llegará el turno de la San Silvestre, un evento yaconsolidado dentro de la oferta deportiva municipal. En este caso arranca a las 16.00 horas, momento a partir del cual ya se podrán comenzar a retirar los dorsales en la plaza del Concello. La salida está prevista para una hora después. Habrá carreras en función de las edades. Para los más pequeños habrá distancias más cortas, mientras que los mayores cumplirán con la tradición de completar la milla. Habrá sorteos de regalos entre todos los participantes. Se recogerán alimentos para Cáritas.

Desde el departamento de Deportes anunciarán en los próximos días la apertura del plazo de inscripción para ambas propuestas.