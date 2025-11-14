Cruces repartirá 545 euros en su concurso de escaparates de Navidad
REDACCIÓN
El Concello de Vila de Cruces publicó ayer en el BOP las bases de su Concurso de Escaparates de Nadal 2025, que repartirá 545 euros en premios. Establece un primer galardón de 175, mientras que el segundo clasificado recibirá 125, el tercero, 100, y el cuarto, 70. Habrá, además, un premio a la originalidad, dotado con 75 euros. En este caso, puede recaer en alguno de los cuatro ya galardonados o en un local diferente.
Los comerciantes que deseen participar deben presentar su solicitud en el registro del consistorio, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria. Los escaparates que entren a concurso deben permanecer iluminados por lo menos hasta las 22.00 horas, durante toda la campaña navideña. El jurado valorará la presentación, la creatividad, la originalidad, el uso de los productos del local, el color y la iluminación.
