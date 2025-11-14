Criadores de Galo de Curral apela a la calma tras ampliarse el confinamiento

Desde este jueves, el confinamiento de aves de corral para evitar posibles contagios de gripe aviar afecta a todos los municipios españoles, de modo que las restricciones que el lunes solo afectaban a los concellos costeros de la provincia ahora se extienden a las comarcas del interior. Pero el BOE deja claro que ese confinamiento no obliga a guardar las aves en un espacio cerrado: puede colocarse malla pajarera para evitar que las aves silvestres entren a comer o a beber y se produzca así un riesgo de contagio.

Vila de Cruces pasa por ser uno de los concellos con mayor producción de carne avícola en la zona. Desde la Asociación de Criadores de Galo de Curral su presidente, Tito Mariño, apela a la calma, y recuerda que lo habitual en este tipo de explotaciones es que ya exista dicha malla «para evitar los ataques de depredadores como águilas». Los contagios por gripe aviar suelen darse durante los meses de otoño, por las migraciones de especies silvestres, sobre todo hacia los humedales. De ahí que suelan ser Zonas de Alto Riesgo los municipios de A Illa de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova de Arousa, que ya desde enero estaban obligados a mantener las aves bajo techo. Eso sí, Mariño teme que esta extensión del confinamiento pueda crear miedo entre los consumidores y se anulen los encargos de Galo para las fiestas navideñas, a pesar de que buena parte de esas reservas se realizaron hace varios meses. Mariño añade que el riesgo de contagio este año, en las zonas costeras, se alargó ya desde finales del verano, porque se adelantaron las migraciones.

La probabilidad de transmisión de la influenza aviar a humanos es muy baja, tanto para la población como para los trabajadores en explotaciones, siempre que empleen las medidas de protección adecuadas. Sobre la vacunación de las granjas, resulta complicada porque esa inmunidad contra el virus de campo puede ser parcial, ya que el virus natural puede mutar. Por eso, la alternativa suele ser el sacrificio.