Concentración a favor de Palestina ante el Concello

Vecinos y vecinas de A Estrada participaron ayer por la tarde en una concentración de apoyo a Palestina ante el Concello, convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina. Estos denunciaron el «apagón informativo» y la continuidad del genocidio contra el pueblo palestino. Durante el acto, los participantes reclamaron el fin de los bombardeos sobre Gaza y el levantamiento del bloqueo humanitario.

