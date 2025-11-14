El Concello aporta 15.400 euros a la AED para campañas y vigilancia de Lalín 2000

El presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), David Campos; el alcalde de Lalín, José Crespo; y la concejala de Promoción Económica, Comercio y Empleo, Bea Canda, firmaron ayer el convenio de colaboración de este año. La administración local aportará 15.400 euros para campañas de dinamización y para el servicio de vigilancia de Lalín 2000.

La AED empleará 10.000 euros en cofinanciar acciones de dinamización del comercio y la hostelería desarrolladas a lo largo del año, como las campañas de rebajas de verano y de invierno, el Día da Nai, la Noite Branca y el concurso de tapas Deztápate. Los 5.400 euros restantes corresponden a la cuota asignada al Concello por el servicio de seguridad y vigilancia, como propietario de naves e instalaciones en el polígono industrial.