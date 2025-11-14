Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comida de O Rodo con asistencia de Gómez

La cooperativa O Rodo celebra hoy, a las 14:00 horas, su tradicional comida de confraternidad. Entre los asistentes figuran la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el presidente de la Diputación, Luis López.

TEMAS

