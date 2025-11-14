Charla sobre problemas de conducta el día 26 en el MOME
REDACCIÓN
A Estrada
El centro COGAMI de Medelo organiza en A Estrada una charla abierta al público sobre el manejo de problemas de conducta. Esta se celebrará el miércoles 26 de noviembre en el MOME y será impartida por el psicólogo del centro de Medelo, Pablo Lobato. La sesión, enmarcada en el programa In-Itinere, está dirigida especialmente a familias de personas con discapacidad intelectual. Su objetivo es ofrecer pautas y herramientas para comprender y gestionar conductas difíciles.
