Los certificados energéticos en el transporte de viajeros y su monetización, en ExpoBus

La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) organiza una jornada sobre la aplicación en el sector de los certificados de ahorro energético dentro de la cuarta edición de ExpoBus Iberia, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en la feria de Silleda. Será el primer día, con inauguración del presidente de Anetra, Luis Ángel Pedrero, y clausura a cargo de la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transporte, Elena María Atance.

Un certificado de ahorro energético (CAE) acredita que la consecución de un ahorro de energía final equivalente a 1 kWh, tras una actuación de eficiencia energética. Por cada kWh de ahorro anual se puede obtener un CAE. Permite al usuario recuperar parte de la inversión en eficiencia energética, ya que puede recibir una contraprestación si vende los CAE obtenidos a través de un sistema en el que intervienen el Ministerio para la Transición Ecológica, gestores autonómicos y verificadores independientes.

Sobre los CAE hablará Emérito Freire, del Inega. Seguirá una mesa redonda sobre las fichas para transporte, que será moderada por Raúl González, de la plataforma Somos Movilidad, y contará con la participación de Ignacio Bendala, de MAN Truck & Bus; Juan Blanch, de la tecnológica ZF; y David Montesinos, de Neumáticos Soledad. Luego se presentará el proyecto Anetra-Fichas CAE para Transporte RUE.