Borela celebra su Festa do Bolo de San Martiño este próximo sábado

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, el concejal de Deportes, Bruno Portela, y miembros de la Comisión organizadora presentaron ayer el programa de la XXVII edición de la tradicional Festa do Bolo de San Martiño de Borela. Esta tendrá lugar el próximo sábado 15 de noviembre. La programación comenzará a las 13.00 horas con la misa solemne, seguida de una sesión vermú. A las 19.00 horas, se ofrecerá la tradicional degustación del bolo de San Martiño, acompañada de sardinas asadas y magosto. Por la noche tendrá lugar una gran verbena a cargo del trío Tic-Tac y del dúo Prisma, en un recinto con una gran carpa cubierta.