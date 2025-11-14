Borela celebra su Festa do Bolo de San Martiño este próximo sábado
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, el concejal de Deportes, Bruno Portela, y miembros de la Comisión organizadora presentaron ayer el programa de la XXVII edición de la tradicional Festa do Bolo de San Martiño de Borela. Esta tendrá lugar el próximo sábado 15 de noviembre. La programación comenzará a las 13.00 horas con la misa solemne, seguida de una sesión vermú. A las 19.00 horas, se ofrecerá la tradicional degustación del bolo de San Martiño, acompañada de sardinas asadas y magosto. Por la noche tendrá lugar una gran verbena a cargo del trío Tic-Tac y del dúo Prisma, en un recinto con una gran carpa cubierta.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera