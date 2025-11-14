El BNG de Silleda alerta de vertidos incontrolados de purín

El BNG de Silleda se hace eco de las alertas de vecinos de Negreiros, Cervaña y Rellas ante vertidos incontrolados de purines en fincas. «Segundo a información trasladada pola veciñanza, estes verquidos están a realizarse mediante cubas que son baleiradas nas fincas, a veces sen o consentimento dos propietarios, en horario nocturno e mesmo coas luces dos tractores apagadas».

Por ello, el Bloque insta al ejecutivo municipal socialista a que ordene una investigación desde la Policía Local para determinar si estos vaciados «puidesen supoñer unha infracción da lexislación medioambiental vixente». Apostilla que los vecinos temen que los vertidos puedan afectar a la calidad de los acuíferos, dado que gran parte de las viviendas del rural trasdezano carece de servicio municipal de traída de aguas y se abastece de pozos propios. El BNG espera una «resposta firme» desde el gobierno de Paula Fernández Pena.