El Bloque afea al PP por anunciar en un magosto avances en las parcelarias

La parlamentaria del BNG por Deza, Ariadna Fernández, y la portavoz municipal del partido en Agolada, Susana Tato, califican de «pura propaganda» el anuncio que la Conselleira do Medio Rural, María José Gómez, el pasado viernes en el magosto del PP local. La política afirmó en ese evento que dos de las tres parcelarias abiertas en Agolada están a punto de publicarse «e que non se fan por presións, senón como parte dun traballo longo e complexo», parafrasea el BNG.

Hace ya un año, el 5 de noviembre de 2024, el DOG publicó el estudio previo de inicio de la reestructuración parcelaria de tres áreas: A Baíña-Berredo-Órrea, Agra-O Sexo-Val de Sangorza y Basadre-Eidián-Ramil. Por eso, 12 meses después, el BNG tiene claro que este avance fue gracias a las presiones tanto de esta formación como de la Asociación Queremos Parcelarias. «Se hoxe as parcelarias de Agolada seguen vivas é pola perserveranza da xente que se mobilizou, non pola vontade política do PP», añade Fernández.

Estas concentraciones llevan casi 20 años abiertas, con procesos que se paralizaron y con más de 800.000 euros invertidos. En este sentido, Susana Tato agradece la labor de Queremos Parcelarias, un colectivo que preside Juan Carlos Sánchez Fuciños y que «mantivo viva a reivindicación» Las dos políticas lamentan que la conselleira no comunicase de forma oficial ese avance, y optase por hacerlo en un acto de partido.