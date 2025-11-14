Bajan los autónomos: los 6.800 actuales son 400 menos que al remate de la crisis del covid

En septiembre de este año estaban afiliadas a la Seguridad Social bajo el régimen especial de autónomos 6.823 personas residentes en alguno de los municipios de Deza y Tabeirós-Montes. La cifra supone un descenso de 369 cotizantes en comparación con septiembre de 2022, año en el que se daba por estabilizada la crisis del covid, una pandemia que fomentó sobre todo el teletrabajo y el emprendimiento. La sangría que padecen las comarcas en los trabajadores por cuenta propia está presente en el resto de la comunidad: en 2024 Galicia se convirtió en la segunda autonomía, solo superada por Castilla y León, que cedía más autónomos en los sectores del comercio, el agro o la industria. Detrás de esta caída están las cargas fiscales (en octubre el gobierno estatal anunció su intención de subir la cuota en los tramos de mayores ingresos), la burocracia o el escaso margen de rentabilidad.

Caídas más notables en las cabeceras

Sobra decir que las dos cabeceras comarcales engloban el mayor número de personas que trabajan por cuenta propia, pero al mismo tiempo protagonizan los mayores descensos. En Deza, de sus 4.795 autónomos casi la mitad, 2.262, cotizan desde Lalín (en 2022 eran 2.312), seguidos de los 1.054 de Silleda (1.153) y los 547 de Vila de Cruces (611). Ya se colocan por debajo del medio millar los datos de Rodeiro, con 475 autónomos (507), de Agolada, con 280 (281) y de Dozón, con 177 (195). Esos casi 4.800 autónomos dezanos son 264 menos que al final de la crisis sanitaria.

En Tabeirós-Montes, el IGE contabiliza en septiembre 2.028 trabajadores por cuenta propia, que suponen 105 menos que en 2022. De ellos, 1.688 tienen su trabajo en A Estrada, y los 340 restantes, en Forcarei. Las cifras de tres años atrás eran, respectivamente, de 1.776 y 357.

Y aunque el acceso al mercado laboral (igual que a la vivienda) puede animar a muchos jóvenes a emprender, lo habitual es hacerlo a partir de los 35 años. ¿Por qué? Porque a esa edad uno o una ya dispone de ahorros para montar su propia empresa y pagar los gastos de mobiliarios o de una asesoría, ya tiene experiencia profesional y, por tanto, tesón para enfrentarse a un posible fracaso. Son las razones que esgrime el estudio Older entrepeneurs do it better («Los emprendedores mayores lo hacen mejor), de The Wall Street Journal.

Esta tendencia a emprender cuando uno se acerca a los 40 es patente en las comarcas: de los 5.559 autónomos dezanos, hay 1.411 que tienen entre 40 y 49 años, otros 1.570 se mueven entre los 50 y los 59 y 1.040 superan los 60. Ocurre algo similar en A Estrada y Tabeirós-Montes: la cifra más elevada de emprendedores está en el tramo de 50 a 59 años, con 1.457 cotizantes, seguida por la de 40 a 49, con 1.301, y la 60 años o más, con 1.094.

Una red de apoyo para emprender

De esos 6.823 autónomos, 4.035 (el 59,1%) son hombres, y las 2.788 restantes (el 40,85), mujeres. Esta disparidad se debe a que ellas tienen más dificultades a la hora de conciliar la vida laboral con la personal, ya que por hábito son las que asumen el cuidado de familiares dependientes. Sin embargo, el Informe GEM Galicia 2023-2024, en su apartado sobre el emprendimiento del rural bajo una perspectiva de género, señala que emprende más la mujer que vive en concellos pequeños (con menos de 10.000 habitantes) que la que reside en municipios mayores. Son personas con formación en ciclos formativos o secundaria, sobre todo, y que, en el 89% de las mujeres emprendedoras, se embarcan en su propia empresa porque conocen otros casos que le sirven como una red de apoyo. Eso sí, el informe reclama que para fortalecer a estos autónomos del rural, hay que mejorar servicios, erradicar estereotipos y favorecer el relevo en el agro.