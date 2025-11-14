Arranca la licitación de mejoras viales en cinco parroquias de Rodeiro

El bipartito de Rodeiro inicia el expediente para contratar los trabajos de reparación, mejora y pavimentación de caminos municipales en las parroquias de Santa Baia, Fafián, San Salvador, Negrelos y O Az. Esta intervención cuenta con una ayuda de 463.753 euros, del Plan +Provincia 2025, que fue aprobada ya en verano.

La junta de gobierno local del día 10, además de dar luz verde a esta licitación, aprueba el proyecto técnico de mejora del camino que comunica el polígono industrial con Álceme, cuyas obras tienen un coste de 43.368 euros. Esta cifra se cubre en la parte con la baja de los 38.881 que sobraron de la ayuda del Plan +Provincia 2024, que ascendía a 497.149 euros, para obras en varios viales. La aportación municipal será de 4.486.

Además, Rodeiro se acoge a una ayuda económica de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para la contratación de personas jóvenes, para cubrir una plaza de peón de obras públicas durante 9 meses y con un salario bruto de 1.381 euros al mes. La oficina de empleo hará una preselección de candidatos, que tendrán tres días naturales (al contar desde el siguiente a la preselección) en el registro general la instancia y la declaración responsable que figuran en las bases de la junta de gobierno local), así como el DNI o NIE y, en un sobre cerrado, sus datos personales y méritos.

Impacto de los eólicos

Por último el alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, se reunió días atrás con vecinos de Santa Mariña de Pescoso y Guillar para abordar el impacto de la línea de evacuación de los parques eólicos Tenzas do Aire y Suime, a la que se pueden presentar alegaciones hasta el 4 de diciembre.