Las ANPA desafían a la Xunta: «Se están cargando el rural sin querer»

El conflicto entre la Consellería de Educación y las asociaciones de madres y padres de alumnos de las comarcas de Deza y Tabeirós se agrava ante la insistencia del departamento autonómico en que en los centros locales no son necesarios más profesores y que las ratios se cumplen según la ley, a pesar del desacuerdo generalizado de las familias al respecto.

Esta versión oficial, que alega que la atención a la diversidad es una «tarea colectiva» de todo el profesorado, es calificada de «ridícula» por los representantes de las madres y padres. Desde la ANPA del CEIP Avelino Cachafeiro de Soutelo de Montes, consideran que «las ratios no reflejan la realidad de las aulas», y creen que la respuesta del departamento autonómico muestra un profundo desconocimiento de las verdaderas necesidades de los alumnos.

«Un niño con necesidades especiales las tiene igual esté en una clase con cinco compañeros o con treinta», explica la representante de las familias de Forcarei, que asegura que el personal disponible «no alcanza para atender correctamente a todos los niños como se debería».

En este pequeño centro rural, los docentes asumen múltiples funciones: «La profesora de inglés también es la encargada de comedor y de biblioteca, y aun así tiene que atender a niños con necesidades especiales. Con esto solo se está sobrecargando al profesorado», lamentan desde la ANPA, que continúa con la recogida de firmas, donde ya superan las 400.

En Soutelo, la especialista de Audición y Lenguaje (AL) acude solo un día a la semana, pues reparte sus funciones con los colegios de Cerdedo y Forcarei. «Hablamos de tres colegios atendidos por una misma profesional. No es realista decir que eso cubre las necesidades de todo el alumnado», reprochan. Además, con todo esto, consideran que «se está vulnerando el derecho a una educación pública de calidad».

Por otro lado, en A Estrada, la presidenta de la ANPA Picariños del CEIP Figueiroa explicó que solo hay una orientadora y dos especialistas para aproximadamente 90 alumnos con necesidades. Aunque la Xunta destaca los refuerzos hechos con otros dos profesores de Pedagogía Terapéuticca (PT), la presidenta de Picariños matiza que «la dotación sí que es mejor que el año pasado, pero siguen siendo justos para atender toda la demanda que tienen».

Los representantes de los padres temen que la falta de respuesta de la Xunta acabe perjudique a los propios concellos. «No se están dando cuenta de que se están cargando el rural sin querer, porque los niños que no tienen apoyo, van a tener que buscar otro centro donde los atiendan», alertan.

Desde la ANPA de Soutelo pidieron reunirse con el director general de Centros y Recursos Humanos de Educación, pero todavía no obtuvieron respuesta. Por tanto, el día 26, organizarán una protesta junto a profesores y alumnos para reclamar más medios.