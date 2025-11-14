Agolada restringe el agua para consumo

El Concello de Agolada restringe temporalmente el uso de agua para consumo humano en la capital municipal y en los núcleos de Ferreiroa, Bidueiros, Reboredo y Esperante. Un bando emitido ayer por el alcalde, Luis Calvo, informa de «incidencias en los parámetros microbiológicos del agua para consumo humano». Añade que en las mismas fechas se realizaron otras muestras en diferentes puntos, con «un resultado óptimo y sin ningún tipo de incidencia», por lo que «este exceso en los parámetros analizados pudo deberse al poco uso del grifo en el cuarto de baño de la casa consistorial».