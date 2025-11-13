Taboada reorganiza su equipo y quita la tenencia de Alcaldía a López

El BOP publicó este miércoles un decreto de la Alcaldía de Vila de Cruces mediante el que el primer teniente de alcalde, Julio López, cesa en este cargo, que será ocupado por Mireya Otero, que hasta ahora ocupaba la segunda tenencia pero que en realidad había asumido ya el puesto de regidora en funciones varias veces cuando el munícipe, Luis Taboada, coge vacaciones o precisa ausentarse por unos días. La segunda y tercera tenencias de Alcaldía llevan los nombres de Juan Carlos Rodríguez Martínez, edil de Patrimonio, Urbanismo e Obras, y Noemí Lois Blanco, al frente de Servizos Sociais e Sanidade. Con estas dos nuevas incorporaciones, Taboada quiere dar mayores responsabilidades a dos de los tres concejales (el otro es Ramón Silva) que se estrenaron como tal en el presente mandato.

Taboada deja claro que esta decisión no se debe a ningún tipo de discrepancias entre él y Julio López, que sigue como edil de Cultura e Desenvolvemento socio-cultural; Festexos; Turismo; Comercio e Feiras. El regidor tuvo en cuenta que Mireya Otero ya ejerce de portavoz de Xuntos en los plenos de la corporación desde el anterior mandato y el peso de sus competencias: Economía; Facenda; Xuventude; Participación Veciñal; Presidencia y Educación. Mireya Otero, además, fue la número 2 de la lista electoral de Xuntos tanto en las elecciones de 2019 como en las de 2023. López fue y es el tercero de la lista. Esta Redacción contactó también por teléfono con él, quien declinó realizar declaraciones.

Charo Golmar participa en CrucesArte

El auditorio municipal Xosé Casal acoge el próximo fin de semana el XIV Encontro de Artistas e Artesáns CrucesArte, con la profesora y escritora lalinense Charo Golmar como invitada. Golmar es autora de poemarios como No bico do vento o Nobelo de luz.La inauguración del certamen será el sábado 22, a las 17.00 horas, con una exposición de artes plásticas en la que se podrán ver creaciones o colecciones de Santiago Tato; Fundación Paco Lareo A Solaina de Piloño; José Sesto; Miguel Ramos; Estela Quintás Fernández; Lucía Dubra; Natalia Santiso; Elena Ferro; Manolo o Ferreiro; Suso de Carbia; Bernardino Mendoza; Sergio Mella; Belén Parcero; Lucía Peiteado; la Asociación Mulleres Rurais de Camanzo y alumnas del curso de bolillos de Piloño. También en la jornada sabatino la sección A arte nas letras permitirá disfrutar de los textos de Iria Anido; Nano o netiño de Naveiro; Consuelo Souto Duarte, miembros de la Fundación Xosé Neira Vilas , Manuel Núñez Fiuza y Ofelia Otero Penas, vecina de Gres y que seguramente sea la participante más veterana. A punto de cumplir 92 años (los cumple el 19 de este mes), Ofelia leerá un poema escrito para ella por Anisia Miranda y otro de la autoría de Neira Vilas. La jornada sabatina remata con las actuaciones de la Banda Xuvenil de la Artística de Merza; A Brincadeira de Carbia; Bailes Latinos Ritmo do Ulla; el grupo de baile Punteirolo; Isma Vázquez; el Grupo de Acordeóns de Vila de Cruces; la Coral Polifónica de Piloño; Vai Nela y Voces da Terra.CrucesArte retoma su programación el domingo 23 a las 18.00 horas, con una nueva sesión musical. En este caso, actuarán en el auditorio la Coral de San Salvador de Camanzo; O Arco de Merza; el grupo de zumba de las parroquias de Cumeiro y Camanzo; Sin ton nin son; Saleta Cea; Aldara García e Natalia Cea; Punteirolo de Tabernas; Os Kokakolas; Os da Telleira y Xuntounos Ela.