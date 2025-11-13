Silleda apuntalará el muro oeste de Carboeiro por riesgo de derrumbe

El Concello de Silleda acaba de ordenar el vallado y el cierre preventivo de la zona oeste del claustro del monasterio de Carboeiro, tras constatarse un riesgo inminente del derrumbe del muro, según el último informe técnico que emitió el arquitecto municipal.

Este documento señala que el muro presenta una inclinación y un desplazamiento estructural cada vez más acusado, y recomienda el «apuntalado inmediato por ambas caras, así como a delimitación dunha área de seguridade no acceso principal ao recinto visitable», indican desde el ejecutivo local socialista. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, indica que el gobierno municipal «actuará con responsabilidade e coa máxima prudencia, para garantir a seguridade das persoas». Por este motivo, ayer ya se colocaron vallas en el perímetro afectado y se solicitó presupuesto a empresas especializadas para acometer dicho apuntalamiento.

Estas medidas preventivas obligan a restringir el acceso a la zona del claustro y a sus inmediaciones, por lo que Silleda estudiará la necesidad de reubicar de forma temporal la Oficina de Turismo Rías Baixas, que está dentro del recinto. En cualquier caso, tanto el templo como el resto del conjunto monumental podrá seguir visitándose con total seguridad.

Silleda comunicó la adopción de estas medidas preventivas tanto a la Consellería de Cultura como al Obispado de Lugo, ya que es la entidad propietaria del templo.

Peticiones desde 2018

Fernández Pena recuerda que el Concello está trasladando desde el año 2018 a la administración autonómica, de forma reiterada, la necesidad de acometer actuaciones de conservación en este muro que rodea el claustro del cenobio. «Carboeiro é un símbolo de Galicia e un referente patrimonial que debemos coidar entre todas as administracións. por iso, pedímoslle á Xunta a súa colaboración para garantir a conservación deste espazo único e seguir avanzando na execución do Plan Director do mosteiro».