Roma emite el ‘Nihil Obstat’ para beatificar a Santa Paterna

El proceso para la oficialización del culto a Santa Paterna de Arnois acaba de dar un paso decisivo. El Vaticano ha concedido el ‘Nihil Obstat’, una declaración de conformidad que implica que no existe ningún impedimento doctrinal para continuar con la causa de beatificación. Este aval de la Santa Sede, considerado uno de los momentos más importantes del proceso, abre la puerta a la siguiente fase, en la que se evaluará de forma detallada la documentación histórica y la devoción popular asociada a la figura de la santa.

Con esta luz verde procedente de Roma, el párroco de Arnois, Carlos Miramontes Seijas, se muestra optimista: la parroquia estradense cuenta por fin con el respaldo necesario para avanzar en el reconocimiento eclesiástico de una devoción que forma parte de su historia desde hace siglos. Según explica, el ‘Nihil Obstat’ supone un paso previo indispensable antes de que la Congregación para las Causas de los Santos emita un dictamen definitivo sobre la posible declaración de santidad.

La noticia llega un año después de que el propio Miramontes iniciase el proceso de beatificación por confirmación de culto, tras un exhaustivo estudio sobre los orígenes históricos de Santa Paterna. Su investigación, publicada en el volumen 26 de la revista Miscelánea Estradense, concluye que el culto a esta figura se remonta, como mínimo, al siglo XVI, aunque podría tener raíces aún más antiguas.

La fiesta de Santa Paterna, que se celebra cada octubre en la parroquia de Arnois, ha formado parte del calendario religioso local durante generaciones, con misas y oficios en su honor. Sin embargo, hasta ahora se trataba de una celebración popular sin reconocimiento oficial por parte de la Iglesia. En el templo parroquial se conserva un altar con la imagen de la Santa sobre su supuesto sepulcro, símbolo material de una devoción transmitida de generación en generación.

En su investigación, Miramontes identifica a la venerada como Paterna Gundesíndez, infanta del Reino Astur-Leonés y esposa del conde Hermenegildo Aloitez, ambos conocidos como los condes de Présaras. Según el estudio, Paterna habría fundado un monasterio femenino en Arnois, mientras su esposo establecía el de Sobrado dos Monxes en el año 952.

Para el sacerdote, este proceso no solo busca reconocer oficialmente la santidad de una figura histórica, sino también poner en valor el patrimonio espiritual y cultural de la zona. «La tradición de Santa Paterna demuestra que esta tierra estuvo en el corazón de la Galicia medieval, con una profunda raíz monástica y una fe viva que ha perdurado hasta hoy», sostiene Miramontes.