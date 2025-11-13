El PSOE critica al gobierno de A Estrada por centrar inversiones en «cuatro calles»

El PSOE de A Estrada considera que el gobierno local debería establecer un calendario de inversiones en las calles de la villa y en las parroquias en vez de «reanunciar proyectos que ya estaban presupuestados y que fueron incapaces de ejecutar, como el de la Carballeira de Melania».

Su portavoz, Luis López Bueno, valoró este anuncio como «una muestra más del poco nivel del actual gobierno» que «seguro que anunció la reserva de presupuesto como un gran éxito. Falta un concejal y ya ni sabían que en el Presupuesto de 2024 ya estaban los recursos consignados». Bueno ve en el gobierno de Gonzalo Louzao una gestión «más propia del Bar Suizo que de cualquier Concello». El socialista pidió que en A Estrada se dé la información sobre las inversiones futuras en las calles de la villa y de las parroquias para que «los vecinos y vecinas tengan claro cuando les toca». Indicó que «con un gobierno del PSOE esa información estaría bien accesible porque llegaríamos a todas las calles y no solo a las del centro».

En ese sentido, valoró de que «la reforma de la Farola por 1,3 millones de euros está muy bien, y, si esta vez son capaces de ejecutar, el proyecto de la Carballeira de Melania también» pero advirtió de que «el gobierno local más caro de la historia de A Estrada, que le subió el IBI un 25% a todos los contribuyentes, tiene que devolver el dinero en forma de inversión y servicios en todas las calles del casco urbano. No puede ser qué todas las inversiones vayan únicamente a cuatro calles».

López Bueno opina que «hay calles en la villa que están exactamente igual que en 1980, no pasó por allí ni una brigada de obras a reponer las aceras» y dijo no querer entrar en la situación de la red viaria rural «que todos sabemos como está. No necesita muchos comentarios».

Respeto a las parroquias, el líder socialista también pidió un catálogo de actuaciones que explique qué se va a hacer con los fondos europeos. «Hay 6 millones concedidos por europa para las parroquias pero aquí nadie sabe que se va a hacer, ni donde se va a hacer, ni cuando se va a hacer».