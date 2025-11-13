El pleno para la adjudicación del SAF en Lalín se celebra mañana

La corporación municipal de Lalín debatirá mañana en un pleno extraordinario la adjudicación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La contratación de este servicio público había quedado pendiente en el último pleno ordinario de finales del mes pasado, una vez que la presidencia retiró el asunto del orden del día ante las críticas de PSOE y BNG, que alegaron haber recibido la documentación sin la antelación suficiente para estudiarla y preparar sus intervenciones.

Ahora el mandatario,. José Crespo, acaba de convocar esta sesión de carácter extraordinario para las 9.15 horas de este viernes con un único punto en el orden del día: la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en las modalidades de libre concurrencia y de dependencia. El SAF será prestado de nuevo por la última empresa adjudicataria Protección Geriátrica 2025, que logró la máxima puntuación en el concurso.