Mari Fernández: «El PP no tiene modelo de villa»

El BNG de Lalín denuncia lo que considera una «tomadura de pelo constante» del gobierno municipal por llevar años anunciando la elaboración de un Plan de Tráfico mas la realidad es que sigue sin nen siquiera presentarlo. Para la organización nacionalista, esta es otra muestra más de la incapacidad y de la dejadez de un ejecutivo que vive instalado en la propaganda y en las fotos, mientras Lalín continúa sin una mínima planificación en la movilidad urbana.

Su responsable local, Mari Fernández, afirma que «os veciños están fartos de sufrir o caos circulatorio, os atascos diarios, e a descoordenación absoluta nas obras e cortes de rúas», explican desde el grupo nacionalista. Señala asimismo que el PP lleva años prometiendo un Plan de Tráfico y el único que existe es desorden e improvisación. «Non hai proxecto ni visión. É evidente que o Partido Popular non ten modelo de vila», añade.

El BNG considera que el gobierno popular carece por completo de ideas y de compromiso con el futuro de Lalín, y que su gestión está marcada por el abandono, la falta de diálogo y el desprecio por los vecinos. «O PP pensa que gobernar é sacar fotos y facer anuncios baleiros, pero o tiempo xa os deixou en evidencia: nin plan, nin orde, ni rumbo», denuncia.

Por eso, exige la elaboración inmediata de un Plan de Tráfico serio, participado y sostenible, que ponga fin al caos y siente las bases de un modelo de villa pensado para las personas, no para los intereses partidistas del PP. «Lalín merece un goberno que planifique e que pense no ben común, non un PP esgotado e sin ideas que solo mira polo titular do ría», concluye Mari Fernández.