Luis Calvo recurrirá la sentencia y continuará al frente de la Alcaldía
El mandatario podría tener vía libre para presentarse a las próximas elecciones
El alcalde de Agolada, Luis Calvo Miguélez, recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lo acaba de condenar a 9 años de inhabilitación para empleo o desempeño de cargo público por un delito de prevaricación administrativa. El mandatario, según su defensa, recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo a la espera de una resolución más favorable y que en todo caso sea firme.
El letrado que ejerce la defensa del dirigente del Partido Anticorrupción y Justicia (PAyJ) manifiesta que no está prevista una valoración del este fallo, que si bien mantiene el delito de prevaricación [lo rebaja de 11 a 9 años] lo absuelve de otro de falsedad en documento oficial por el que había sido condenado el pasado mes de abril por la Audiencia Provincial. La pena por este delito era de tres años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena. El TSXG, además, exime de responsabilidad subsidiaria a la administración municipal y obliga al alcalde a pagar de su bolsillo los 24.798 euros de indemnización a la empresa Lácteos Farelo.
La apelación al Supremo podría permitir a Calvo, en caso de que su posicionamiento se demorase un par de años, no solo mantenerse en la Alcaldía sino incluso presentarse a las elecciones municipales de 2027.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Los jugadores del Espanyol saltaron al campo con mascotas en sus brazos para concienciar contra el abandono animal
- Davila 12/11/2025