Una lalinense cancela una deuda de 8.897 euros con la Ley de Segunda Oportunidad
Su estado de insolvencia se originó ante la necesidad de pedir financiación para un negocio | La deudora, con inestabilidad laboral, no pudo asumir este pago
REDACCIÓN
Repara tu Deuda, despacho de abogados en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer en Lalín una deuda que ascendía a 8.897 euros.
Los abogados de esta compañía explican que el estado de insolvencia de esta persona se originó a partir de la necesidad de financiación para emprender un negocio. Desafortunadamente, éste no generó la rentabilidad deseada, por lo que se vio en la necesidad de cerrarlo. Posteriormente, la deudora también sufrió inestabilidad laboral ya que solo encontraba trabajos temporales y a tiempo parcial. Estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para pagar esos créditos, requiriera de otros nuevos para cubrir la financiación que había solicitado anteriormente. Su acumulación conllevó la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento”.
Ahora, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el juez la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda liberada de todas las deudas contraídas.
Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de esta ley en septiembre de 2015, mismo año de la entrada en vigor de este mecanismo. En todo este tiempo, el despacho de abogados ha logrado alcanzar la cifra de 370 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.
