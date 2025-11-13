Las intensas lluvias desbordan el río Deza a su paso por Lalín

Las intensas lluvias de las últimas horas que ha traído a Galicia la borrasca Claudia y que ha dejado registros de hasta 200 litros por metro cuadrado han provocado el desbordamiento del río Deza.

El caudal ha subido hasta la carretera a la altura de la playa fluvial de Pozo do Boi, en la parroquia lalinense de Vilatuxe.

Esta crecida del río Deza ha obligado incluso a cortar un tramo de la carretera, que fue señalizado ya por Emerxencias Lalín.