Las intensas lluvias desbordan el río Deza a su paso por Lalín

El caudal ha alcanzado la carretera a la altura de las piscinas de Pozo do Boi, en la parroquia de Vilatuxe

El río Deza desbordado a la altura de la playa fluvial Pozo do Boi.

R. V.

Las intensas lluvias de las últimas horas que ha traído a Galicia la borrasca Claudia y que ha dejado registros de hasta 200 litros por metro cuadrado han provocado el desbordamiento del río Deza.

El caudal ha subido hasta la carretera a la altura de la playa fluvial de Pozo do Boi, en la parroquia lalinense de Vilatuxe.

Esta crecida del río Deza ha obligado incluso a cortar un tramo de la carretera, que fue señalizado ya por Emerxencias Lalín.

Vial cortado en Vilatuxe por el desbordamiento del río Deza.

