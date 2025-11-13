Una grúa colisiona contra un turismo en A Estrada

El conductor de un turismo resultó herido este miércoles tras ser alcanzado por una grúa de material en el kilómetro 13.500 de la PO-841, dirección a A Estrada. Al punto acudieron la Agrupación de Voluntarios de Paramá San Andrés de Veá, Mantenimiento de Carreteras, la Guardia Civil de Tráfico de Lalín y Grúas Foxomotor y el 061.