El gran salto hasta el Mundial

La deportista del Club Ximnasia A Estrada Aroa Martínez ya se encuentran en Pamplona, donde se entrena a la espera de su estreno en el 31º Campeonato del Mundo de Trampolín por Edades, organizado en esta edición por la Real Federación Española de Gimnasia. Esta aventura mundialista es el punto y final a una carrera de larga distancia. A lo largo de los dos últimos años la joven gimnasta de solo doce ha acumulado los puntos necesarios a nivel autonómico y nacional para colocarse entre las cuatro mejores de su categoría en la modalidad de tumbling. Ahora, disfruta de una experiencia mundialista junto a su entrenadora, la estradense Sofía Mosteiro.

Mosteiro, que acude a esta cita en Navarra como parte del staff técnico de la seleción nacional, nos explica que ambas llevan entrenando en el lugar desde el pasado lunes, aunque era precisamente ayer cuando estaba previsto realizar los entrenamientos oficiales. Hoy, dará comienzo el Mundial y se vivirá la inauguración. En el caso de Aroa, su debut será el próximo sábado, en torno a las 9.00 horas. Además de competir y como integrante de la selección nacional, le tocará arropar a sus compañeros en pista cuando sea su turno, por lo que ambas tendrán por delante un intenso fin de semana.

«Está siendo una experiencia muy bonita para ella porque está disfrutando de su primera vez en un campeonato con tanta gente de fuera y con un ambiente muy chulo. Todo es nuevo para ella», explica Mosteiro, quien aguarda que su pupila sepa gestionar la presión del momento a pesar de su juventud. «Está muy ilusionada pero también hay algo de nervios. Sin embargo, está entrenando bien y eso la está ayudando. A pesar de que es joven es una niña con la cabeza muy bien amueblada y a la hora de la verdad estoy segura de que será capaz de olvidarse de todo eso», manifestó.

La entrenadora del Club Ximnasia A Estrada recordó que Aroa Martínez se inició hace poco en la modalidad de gimnasia de trampolín. La joven deportista comenzó su trayectoria en la gimnasia artística, formando parte de un equipo de A Coruña. «Empezó a entrenar con nosotros en trampolín hace dos años con el objetivo de mejorar en los ejercicios de suelo. Sin embargo, se enamoró de la gimnasia de trampolín y decidió dejar la artística», recuerda Mosteiro sobre una joven que en el poco tiempo que lleva en el esta modalidad ya ha logrado proclamarse campeona gallega y nacional.

Ahora, forma parte de las escogidas dentro de la categoría más pequeña de este Mundial, ya que la edad mínima para participar es precisamente de 12 años. «Sabemos que llegar hasta aquí supuso un continuo esfuerzo por parte de Aroa, por lo que pase lo que pase, para nosotros ya es ganadora», manifestaron desde el club estradense, destacando la capacidad de trabajo y esfuerzo de la joven gimnasta. «Le gusta tanto entrenar que sale de ella esforzarse, exigirse y tratar de alcanzar lo que se propone».