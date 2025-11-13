‘Fillos do vento’ lleva la Rapa al Festival Europeo de Sevilla

«Sala llena, una escucha atenta y un diálogo posterior que se alargó mucho más de lo previsto». Así describió el director lucense Brais Revaldería el estreno de su proyecto ‘Fillos do vento: A Rapa’ en el Festival Europeo de Sevilla este martes. Tras su paso por Cannes 2025 en la categoría Immersive Competition, y por Hot Docs Canadá, la obra llega ahora al público nacional marcando, además, un hito histórico. Su proyección en 270º fue la primera de este tipo en la historia del certamen, estrenando además la sala inmersiva en el Cartuja Center CITE.

La expectación fue alta, completando aforo en la primera de las seis visualizaciones que tendrán lugar en la ciudad andaluza, y esta promete ser la tónica predominante del resto de la gira del film documental por las salas españolas.

La pieza, dirigida y producida por Brais Revaldería y María Fernanda Ordoñez Morla, sumerge al público en el corazón de la Rapa das Bestas de Sabucedo, mediante una instalación envolvente de proyección de 270º en 8k, sonido espacial y elementos sensoriales sincronizados.

Durante el acto inaugural, el director explicó: «Presentar ‘Fillos do Veno’ en Sevilla es cerrar un círculo que comenzó hace siete años en las montañas de Sabucedo. La Rapa no es solo un acto físico: es una conversación entre el ser humano y la naturaleza, un pulso entre lo salvaje y lo ancestral. Traer la experiencia a España significa devolver al público la posibilidad de sentir su propio patrimonio».

Por su parte, María Morla añadió: «Hoy lo hemos sentido, reacciones emocionadas y una avalancha de preguntas que nos hablan de curiosidad y de deseo de nuevas formas de cine».