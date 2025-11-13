A Estrada recauda 1,2 millones más de IBI en diez años y Lalín, 702.000 euros

Los gobiernos de Lalín y de A Estrada decidieron a finale de 2023 modificar algunas ordenanzas fiscales, entre ellas la que afecta al tributo que penaliza la propiedad y situaron en el 0,5 por ciento el tipo impositivo de los Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana. Es, de lejos, el impuesto que más recursos económicos aporta a las cajas municipales.

Esta decisión política fue justificada como necesaria para mantener una idónea calidad de los servicios públicos, aunque los vecinos ya notaron en este ejercicio el impacto de la presión fiscal sobre sus economías. Así, el Concello de Lalín pasó de recaudar por la contribución urbana en 2023 3.196.073 euros a 3.962.250 euros, es decir, casi un 24 por ciento más. En el caso de A Estrada partía de unos ingresos de 2.635.070 euros y en el último balance contable la cuantía ascendió a 2.635.070 euros, lo que representa un incremento del 26 por ciento.

Si comparamos estas cuantías con las de diez años atrás, la distancia entre ambas administraciones municipales es mucho mayor. IBI de urbana y de rústica dejaron el curso pasado en Lalín 4.043.043 euros [81.741 de rústica], montante que creció un 21 por ciento en comparación con los 3,3 millones que pagaron los contribuyentes en 2014. La recaudación aumentó más en A Estrada, en concreto un 55 por ciento, pues partía de 2.191.628 euros [32.530 de la contribución rústica].

Cabe indicar que la contribución de los bienes de naturaleza urbana se aplica en esencia a viviendas, locales comerciales, garajes o instalaciones industriales. Si nos centramos solamente en los bienes de caracter residencial la cabecera comarcal dezana cuenta con más viviendas que A Estrada. Según los datos oficiales de la Dirección General de Catastro del presente ejercicio en el término municipal lalinense están dados de alta 12.261 bienes, frente a 11.854 que consta en el ayuntamiento vecino.