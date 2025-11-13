Un espectáculo lumínico en el Alto da Madanela

Antes de la llegada de la borrasca Claudia, varios enclaves de la Peníncula pudieron disfrutar de cielos despejados durante la madrugada y, con ellos, de auroras boreales. El mirador del Alto da Madanela, en Carbia, nos deja imágenes de esta fenómeno, que se produce cuando las particulas solares chocan contra la magnetosfera de la Tierra.