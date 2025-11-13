Cuntis renueva alumbrado público por 136.000 euros

El Concello de Cuntis ha informado de la finalización de los trabajos de renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público. Esta actuación, con una inversión total que supera los 136.000 euros, se enmarca en el objetivo del gobierno local de reducir el consumo eléctrico, disminuir las emisiones y mejorar la calidad de la iluminación en las vías públicas.

Las obras consistieron en el relevo integral de las antiguas luminarias por modernos puntos de luz LED de alta eficiencia en las siguientes zonas: Cardecide, Uxío Souto, Rosalía de Castro, Rúa Castelao, Rúa Bernardo Sagasta, Calvos, Meira y el Campo de Fútbol de A Ran.

Este proyecto garantiza un ahorro energético sustancial para las arcas municipales y contribuye de manera directa a la Agenda 2030 y a los objetivos de transición ecológica. El proyecto recibe impulso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) a través del Programa DUS 5000, dotado con fondos europeos, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra.

«É unha satisfacción ver rematado este proxecto, que supón un salto de calidade no noso alumeado público e un compromiso firme coa Axenda 2030. Con esta actuación, ademais de reducir significativamente os custos enerxéticos para o Concello, melloramos a seguridade e a visibilidade dos nosos veciños nas rúas e núcleos rurais, facendo de Cuntis un concello máis eficiente e sustentable», afirmó el alcalde Manuel Campos.