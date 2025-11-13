Cruces replica al BNG que analiza la calidad del agua de forma permanente

Xuntos polo Noso Concello sale al paso sale al paso de las declaraciones del BNG sobre la turbiedad que presenta desde hace semanas el agua de la traída de Vila de Cruces. El gobierno local explica que las precipitaciones «provocaron o arrastre de sedimentos desde o leito do río Arnego, fonte de captación da rede de abastecemento afectada, o que alterou de forma temporal o aspecto visual da auga».

El equipo que lidera Luis Taboada quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a sus vecinos y vecinas, «xa que as analíticas da auga realízanse de forma periódica, seguindo a normativa sanitaria vixente, e ata o momento non se detectou ningún parámetro que supoña risco para a saúde pública». En este punto, el BNG había incidido en ese posible riesgo y la falta de información desde el gobierno cruceño.

Xuntos añade que la situación se gestiona «de forma inmediata» por parte de la empresa Espina & Delfín SL, responsable de la potabilización y distribución del servicio. «Desde o Concello seguimos traballando día a día para mellorar e manter en bo estado as infraestruturas de abastecemento conscientes da súa importancia para o benestar de todos os veciños e veciñas». Añade que comprende la preocupación de los usuarios, pero insiste en mantener la calma y agradece la colaboración de todos.