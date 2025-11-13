Convocan al empresariado estradense para informar sobre las nuevas ayudas

El Concello de A Estrada y el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terras de Pontevedra Norte han convocado al empresariado estradense a una reunión informativa para ofrecer orientación sobre diferentes líneas de subvenciones que tanto la administración autonómica como la municipal convocan para autónomos y empresas de cara a el ejercicio 2026. El encuentro se celebrará en la sede de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE) el próximo miércoles, 19 de noviembre, a las 19.30 horas.

En la sesión estarán presentes el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, el gerente del GDR Terras de Pontevedra Norte, Ramiro Ruibal, el presidente de la ACE, José Luis Terceiro, y la técnico municipal de Empleo y Subvenciones, Ana Ferradáns. La reunión tiene como principal propósito poner sobre la mesa información útil para el empresariado, con tiempo para que puedan preparar sus solicitudes a las distintas ayudas que se convocarán desde el mes de enero.

Concretamente, el GDR informará sobre las ayudas del programa Leader en las que pueden tener encaje tanto la actividad de autónomos como la de diferentes empresas de la zona. Desde el Concello por su parte se informará al por menor del programa municipal que cada año reserva fondos para fomentar y ayudar el emprendimiento (las ayudas se convocan en el mes de marzo), además de aprovechar la sesión para que la orientadora laboral de la administración municipal pueda perfilar algunas de las aportaciones que podrían resultar de interés para el empresariado participante.

«También queremos escuchar las dudas y propuestas que tienen los empresarios y que nos sean de utilidad en el departamento de Empleo», señaló el alcalde. Precisó que el evento estará abierto tanto a los socios de la ACE como a cualquier otra persona interesada en una información que “esperemos que sea de utilidad tanto para empresas consolidadas cómo para otras que se quieran consolidar aquí en A Estrada».

En este contexto, el mandatario estradense quiso aprovechar hoy para recordar que está abierto el plazo para registrar la demanda de suelo industrial en la ampliación del polígono empresarial de Toedo, tanto para industriales estradenses como para otros que quieran fijar en A Estrada su actividad.